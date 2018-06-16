Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле вечером 16 июня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась на Горе, в районе остановки "Школьная".
Как сообщают подписчики паблика Барнаул22, легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи. У иномарки сильно поврежден капот, а у "скорой" — задняя дверь. По предварительной информации, в ДТП пострадали люди. Одна из версий случившегося – большие пробки, которые скопились на Горе в это время. Водитель иномарки просто не учел дорожную ситуацию и пошел на обгон.
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