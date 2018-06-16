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Томенко рассказал о планах тратить больше денег на дороги в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В частности, средства могут появиться за счет передачи трассы на Павлодар в федеральную собственность

Фото: sgd22.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко рассказал о планах выделять больше денег на ремонт дорог в регионе. Соответствующее заявление прозвучало во время его рабочего визита в Благовещенский район в субботу, 16 июня. 

Как передает корреспондент портала Amic.ru, врио главы региона отметил, что в Алтайском крае дорожная сеть очень большая, превышает 15 тысяч километров. Томенко признал, что на ее поддержание и развитие ресурсов не хватает. 

При этом он пообещал "перетряхнуть" критерии, по которым определяются, куда будут направлены средства и почему, "где совсем аварийная ситуация, что требует выведения на достойный и приемлемый уровень, <...>  чтобы было больше отдачи от объектов экономики. А также сделать данные критерии "всеобщим достоянием".

Томенко отметил, что возможности увеличить объем средств, направляемых на краевые дороги, есть. "Одним из таких путей является передача одной из крупных краевых дорог (около 400 километров — ред.) — до Казахстана, дороги на Павлодар в федеральную собственность", — рассказал врио губернатора. Если она попадет в федеральную собственность, то деньги, используемые на ее содержание, ремонт и реконструкцию, останутся в дорожном фоне и будут направлены на другие объекты.

Кроме этого, Томенко заявил, что в крае будет вестись работа над ростом экономики. "Я такую политику объявил, что Алтайский край будет центром притяжения всех добропорядочных, готовых работать в рамках закона и по нашим правил промышленных предприятий, различных инвесторов, которые будут край развивать. Будем работать над ростом доходной базы, и за счет этого тоже деньги по всем направлениям распределять, <...> но и в дорожный фонд будем добавлять", — заключил врио губернатора. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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