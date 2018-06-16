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Прокуратура Верхневилюйского района Якутии организовала проверку после появления информации о госпитализации 20 жителей села Хоро с подозрением на сальмонеллез. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в больницу поступили около 20 жителей села Хоро Верхневилюйского района, включая несовершеннолетних. Пострадавшие жалуются на кишечное расстройство.
В ходе проверки, к которой будут также привлечены специалисты, дадут оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, будут установлены причины и условия.
По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В сообщении говорится, что ход проверки находится на контроле прокуратуры республики.
Напомним, ранее случай массового отравления произошел на Урале. Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере "Сосновый бор" в Свердловской области. Пострадали 64 человека, из которых 62 — дети. Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты "Здоровье".
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