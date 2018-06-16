Фото: youtube.com
Американская певица Кристина Агилера в компании телеведущего Джимми Фэллона выступила в нью-йоркском метро под видом уличного музыканта для программы The Tonight Show. На исполнительницу надели темные очки и шляпу, из-за чего окружающие не смогли ее узнать, пишет Life.
Сначала импровизированная группа исполнила песню Ареты Франклин Freedom. Вокруг Агилеры и Фэллон стали собираться люди, которых поразил голос исполнительницы. При этом они не могли понять, действительно ли перед ними известная певица.
После этого Агилера и Фэллон раскрыли свои лица и под крики удивленной толпы исполнили хит исполнительницы Fighter.
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