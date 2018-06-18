Не аграрная судьба: новый глава Алтая Томенко о сельском хозяйстве

У Алтайского края никакая не аграрная судьба, отрасль сельского хозяйства в регионе показывает хорошие результаты, но ее надо продвигать системно. Об этом врио губернатора Виктор Томенко сказал на встрече с представителями партии "Единая Россия" на первой площадке предварительного голосования в Благовещенском районе в субботу, 16 июня.
"В Алтайском крае есть огромный потенциал для повышения эффективности сельхозотрасли. Это никакая не аграрная судьба, а то, чем мы по праву можем гордиться. Но отрасль надо системно продвигать", — сказал Томенко.
Эта его фраза любопытна тем, что предыдущий глава региона Александр Карлин не раз говорил буквально то, что у Алтайского края аграрная судьба и сельское хозяйство для региона — "наше всё".
При этом Виктор Томенко подчеркнул, что надо уважительно относиться к тому, что делали в регионе предыдущие руководители.
"Экономика Алтайского края сильно отличается от экономики Красноярского края. Не время заниматься анализом, почему и как. Историю надо знать и чтить. Относиться с уважением к тем, кто это до нас создавал. Только им известно, в каких условиях им пришлось работать. Но теперь это база, от которой мы должны оттолкнуться", — сказал он.
Во время визита в район Томенко посетил местную школу, районную больницу, строящуюся ТЭЦ в Степном Озере, познакомился с главами районов и городов Славгородского и Каменского округов.
Комментарии
Это хорошо,что он не ставит крест на развитии региона и готов пытаться делать его лучше.Томенко целеустремлённый и оптимистичный. Такие нам нужны.
Согласен с Виктором Петровичем,что нам нужно гордится сельхоз.промошленностью!Многие регионы могли бы позавидовать)
С приходом Томенко не покидает ощущение,что теперь у нас точно дела в гору пойдут
Воистину Всенародный Губернатор!
Сейчас уже по традиции набегут коммунисты и начнут рассказывать про то,как тут пишут боты.
сотрудник пресс-службы правительства АК пишет комменты по дороге на работу?
Он и вправду внушает доверие и за такого хочется отдать свой голос! Жаль только,что у нашего народа сложно заслужить быстро доверие.. Надеюсь у Томенко В.П все получится!!!
По-твоему здесь не пишут обычные люди интересующиеся политикой?
18.06.2018 08:37
зовите меня ХОЗЯИН
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Большинство тут от повара, сами знаете кого. У них перед выборами обострение.
18.06.2018 08:40
Хозяину
пишут. но не как ты, сплошные хвалебные оды.
Знаю знакомых,которые часто комментируют. А вам наверное приснилось.
18.06.2018 08:44
- гость -
насчет повара не знаю. а это точно сотрудник пресс-службы "старается"
18.06.2018 08:45
Хозяину
было бы странно если бы ты не ЗНАЛ знакомых
паулина, ян, максим, всезнайка или как там тебя, один вопрос есть. после переименования администрации в правительство зарплату добавили или все также?
Вы себя после таких комментариев глупым не ощущаете!?
ян паулинович, нет, не ощущаю. а тебе сложно ответить добавили или нет?
Видно гость то за 5 копеек строчит тут, из-за таких как он коммуняк страну и продали.
перед барином "КУ!" делают, не мешайте.
павлиныч, ты не нервничай, а просто ответь добавили или нет. я же сумму твоей зарплаты и должность не спрашиваю. или ты пошел по пути пескова и начал гнать пургу?
Он и вправду внушает доверие и за такого хочется отдать свой голос! Жаль только,что у нашего народа сложно заслужить быстро доверие.. Надеюсь у Томенко В.П все получится!!!
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Это какими он своими достижениями заслужил доверия? тем что присоединился к партии едим Россию???
Согласен с Виктором Петровичем,что нам нужно гордится сельхоз.промошленностью!Многие регионы могли бы позавидовать)
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И Рубцовский тракторный завод тому пример)))))))
Карлин промышленность угробил а этот сельское хозяйство решил загнуть
18.06.2018 09:07
- гость -
Действительно. Пока человек ещё ничего не сделал, кроме повседневной своей работы, согласно статусу.
Это в каком месте Карлин угробил то промышленность ?