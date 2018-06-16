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Путин призвал не допустить снижения зарплат в регионах

, ИА "Амител"
Он призвал не допускать этого при формировании бюджетов текущего и последующего годов в регионах

Фото: goputin.ru

Российские регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения уровня показателей по заработным платам. Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал во время встречи с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, пишет RT.

Президент отметил, что достигнутый уровень, "особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года", не должен опускаться при формировании бюджетов текущего и последующих годов. "Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх", — добавил Путин.

 

Российский лидер с сожалением отметил, что в некоторых регионах уже возникли подобные сложности. 

"Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание", — подчеркнул он.

 

Напомним, ранее президент назвал повышение доходов граждан России ключевой задачей на ближайшие годы.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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