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Российские регионы при формировании бюджетов не должны допустить снижения уровня показателей по заработным платам. Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал во время встречи с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, пишет RT.
Президент отметил, что достигнутый уровень, "особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы ещё 2012 года", не должен опускаться при формировании бюджетов текущего и последующих годов. "Наоборот, нужно делать всё для того, чтобы идти вверх", — добавил Путин.
Российский лидер с сожалением отметил, что в некоторых регионах уже возникли подобные сложности.
"Этого нельзя допустить. Прошу вас обратить на это особое внимание", — подчеркнул он.
Напомним, ранее президент назвал повышение доходов граждан России ключевой задачей на ближайшие годы.
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