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В Белокурихе отели, гостиницы, санатории и другие средства размещения за первый месяц эксперимента по введению курортного сбора собрали порядка 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет пресс-служба правительства региона, ссылаясь на администрацию города и главу дирекции санаториев курорта Сергея Криворученко.
Напомним, курортный сбор в Белокурихе ввели с 1 мая. До конца года он составит 30 рублей в сутки с человека. Сбор оплачивается при заселении лишь через наличный расчет.
Полученные в ходе эксперимента деньги аккумулируются в Фонде развития курортной инфраструктуры региона. В рамках соглашений между муниципалитетом и региональным управлением по внешним связям, туризму и курортному делу эти средства разрешено направлять на развитие курортной инфраструктуры курорта. Исключение составляют объекты коммунальной инфраструктуры и автомобильные дороги.
В правительстве отмечают, что в Белокурихе уже определились, куда пойдут полученные от сбора деньги в первую очередь: на обустройство гостевой и въездной зон, благоустройство прогулочной аллеи и тротуаров, а также организацию новых терренкуров.
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