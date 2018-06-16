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Помощники главы США Дональда Трампа проигнорировали пожелание президента встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Washington Post и его источники.
По данным издания, интерес республиканца к личной встрече с российским лидером получил огласку после того, как они в марте провели телефонные переговоры, в ходе которых Трамп предложил устроить двусторонний саммит.
При этом издание отмечает, что Трамп просил помощников организовать встречу еще в ноябре прошлого года, после разговора с российским президентом в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.
"После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это", — цитирует издание слова одного из высокопоставленных чиновников.
По данным WP, в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов выступили против идеи о двустороннем саммите и не восприняли слова американского лидера как приказ.
"Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он снова этот вопрос", — добавил собеседник газеты.
При этом источники издания в Госдепе признают, что такая встреча могла бы помочь Москве и Вашингтону урегулировать давние разногласия по Украине, Сирии и кибербезопасности. При этом ряд собеседников говорит о преждевременности саммита, учитывая нерешенные незначительные вопросы, вроде возвращения РФ дипломатических дач, которые были изъяты Америкой после скандала вокруг "вмешательства в выборы".
Напомним, полноценные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле 2017 года во время саммита G20 в Гамбурге.
Днем ранее республиканец в эфире канала Fox News заявил, что, возможно, скоро встретится с российским коллегой.
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