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В Новосибирске следователи проверяют информацию о нападении мужа пациентки на врача городской больницы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления СК по Новосибирской области.
В сообщении сказано, что проверка проводится по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью врачу ГКБ № 25 посетителем больницы из хулиганских побуждений.
В ведомстве добавили, что проверка проводится после появления сообщений об инциденте в местных СМИ. Ранее на новосибирском портале НГС появилась новость, что местный житель напал на медика на глазах у собственного ребёнка, поскольку ему не понравились назначенные медиком анализы его супруге. Женщину доставили в приемный покой с подозрением на заболевание поджелудочной железы.
Life добавляет, что, предварительно, врач получил сотрясение головного мозга.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Следователи в Новосибирске проверяют информацию о причинении врачу телесных повреждений одним из посетителей больницы.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 июня 2018 г.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение pic.twitter.com/yUisH3fH5B
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