Фото: barnaul.org
В столице Алтайского края впервые в новом формате состоится фестиваль творчества "Пломбир". Показать творческие способности барнаульцы смогут благодаря центру молодежных проектов "Другой Fормат", пишет пресс-служба администрации города.
Уточняется, что фестиваль пройдет в воскресенье, 17 июня, в семейном парке развлечений "Солнечный ветер". На сцене сможет выступить любой желающий в возрасте от трех лет.
Организаторы фестиваля выделили шесть возрастных категорий и пять творческих номинаций, среди которых: хореографическое искусство, вокальное искусство, цирковое искусство, вокал и свободный жанр.
Оценивать таланты барнаульцев будет профессиональное жюри.
Напомним, парк находится по адресу: проспект Ленина, 152в. Начало фестиваля в 10:00. Подробности можно узнать по телефону: 77-67-68.
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