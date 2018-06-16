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Годовой доход пенсионеров в России увеличится в следующем году примерно на 12 тысяч рублей. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
Она отметила, что в рамках прогнозов социально-экономического развития по данным на май среднее увеличение пенсий оценивается в тысячу рублей.
Таким образом, каждый российский пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год в следующем году.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Думу законопроекта о пенсионной реформе. Он предполагает увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.
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