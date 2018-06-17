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Алтайский край остается единственным субъектом Сибири, где количество разводов превышает количество браков – на 100 свадеб в нашем регионе приходится 103 развода.
Согласно данным Новосибирскстата за первый квартал 2018 года, только в Алтайском крае в данном случае фиксируется отрицательная динамика. Не намного лучше дела обстоят в Томской области, где на 100 браков приходится 99 разводов.
В Новосибирской и Кемеровской областях на сотню созданных семе выпадает 98 разрушенных ячеек общества.
Меньше же всего разводов зарегистрировано в Республике Тыва – 39 на 100 браков.
Всего же в первом квартале 2018 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 22,7 тысячи браков и 20,6 тысячи разводов.
В среднем по СФО на 100 браков приходится 91 развод.
Возвращаясь к Алтайскому краю, напомним, что год назад ситуация в нашем регионе по данному показателю также была негативной – на 100 браков приходился 101 развод.
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