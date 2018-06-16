Фото: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин в субботу, 16 июня, провел выездное совещание в микрорайоне Затон. Он провели организацию круглосуточного дежурства спасателями и специалистами территориального управления микрорайона, а также побеседовал с жителями о паводковой обстановке, пишет пресс-служба мэрии.
По словам затонцев, ко второй волне паводка они готовы: каждые два часа по громкой связи им передают текущий уровень воды в реке. Также специалисты управления обходят дома и выдают памятки с адресами эвакуационных пунктов.
Начальник территориального управления микрорайона Затон Вадим Чутчев уточнил, что сейчас частично подтоплены 14 приусадебных участков и проезжая часть ряда улиц: Проточной, Сенной, проездов Перевозный и Кольцова. Также оказалась подтоплена одна из самых низменных улиц Затона — Матросская, частично улица Бортовая, для указания проезда транспорта сотрудники МЧС установили сигнальные вешки. Затопленным оказался объездной путь на остров Шубинский, его закрыли. В данный момент движение осуществляется по понтонному мосту.
О принимаемых мерах доложил глава администрации Центрального района Максим Сабына. Он рассказал, что если в микрорайоне будет объявлена эвакуация, в местных магазинах есть двухнедельные запасы продуктов питания и товаров первой необходимости, в филиале городской поликлиники №1 создан месячный запас медикаментов.
Отмечается, что уровень воды в Оби у Барнаула составил 550 сантиметров от нуля водомерного поста. При этом для Затона критической отметкой являются 540 сантиметров.
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