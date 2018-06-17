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Жаркий день с дождем, грозами и градом прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 17 июня.
"Местами в северных и северо-западных районах дождь, гроза, возможен град", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +27...+32 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров, при грозах порывы до 18 метров в секунду.
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В Барнауле преимущественно без осадков, днем в краевой столице будет +28...+30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
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