Фото: sputnik-hotel.ru
Татарстан, Башкирия, Крым, Карелия и Тверская область вошли в топ-5 туристических регионов с вкуснейшими пирожками. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tvil.ru.
Турсервис составил данный рейтинг на основе итогов опроса туристов в соцсетях. Возглавила список Казань с эчпочмаком, за который проголосовали 33% туристов.
Башкирия с бэлешом и Крым с караимскими пирожками (кибины) набрали по 20% голосов. За калитки из Карелии проголосовали 10% респондентов, а за Тверскую область с грибным пирогом, носящим название губник — 6%.
Подчеркивается, что в ходе опроса туристы отметили осетинские пироги.
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