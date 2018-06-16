Фото: w-dog.ru
В Алтайском крае разбился частный самолет, погибли два человека. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и его источник в экстренных службах региона.
По словам источника портала Amic.ru, инцидент произошел неподалеку от Новоалтайска.
Издание пишет, что разбился частный легкомоторный самолет Як-52. Предварительно, на борту воздушного судна находились два пилота. "Оба погибли", — цитирует агентство собеседника.
Источник отметил, что воздушное судно разбилось во время захода на посадку.
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