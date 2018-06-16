Фото: nat-geo.ru
Дожди и грозы, а также скачки температуры от +7 до +32 ожидаются в Алтайском крае в воскресенье, 17 июня. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в крае будет +12...+17 градусов, при этом в предгорных районах похолодает до +7...+12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +27... +32 градусов. При этом на протяжении всех суток синоптики прогнозируют местами в северных и северо-западных районах дождь и грозу, возможен град.
В Барнауле в первой половине ночи возможен дождь и гроза, температура будет равна +13...+15 градусов. Днем преимущественно без осадков, от 28 до 30 градусов тепла.
Ветер в этот день будет дуть юго-восточный, в столице края 5-10 метров в секунду, в региона — 3-8 метров с усилением до 13 метров в секунду. При грозах порывы будут достигать 18 м/с.
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