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Член комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова назвала причины принятия мер по повышению пенсионного возраста в РФ. Об этом пишет RT.
Она отметила, что в стране растет число пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения. "Это самая главная причина, почему этот вопрос нужно рассматривать. Либо увеличить нагрузку на молодёжь — это недопустимо, либо предпринимать какой-то другой вариант. Вопрос требует рассмотрения и принятия решения", — заявила Бибикова, добавив, то в данный момент наблюдается ряд хороших тенденций: растет продолжительность жизни, изменились условия жизни, медицина, условия труда, экология, инфраструктура.
По словам Бибиковой, нужно принимать соответствующие меры для сохранения системы и обеспечивания выплат.
Член комитета по социальной политике подчеркнула, что предложение растянуто на период, а не является "шоковым решением вопроса". "Закон внесли в Госдуму, решение не принимается за кулисами, данный законопроект будет направлен во все регионы, чтобы они могли посмотреть, будет широчайшее обсуждение, предложения будут те, которые обоснованны", — заключила она.
Напомним, ранее правительство внесло на рассмотрение Думы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев.
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