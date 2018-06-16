Фото: instagram.com
В Москве и Санкт-Петербурге иранская копия нападающего сборной Аргентины Лионель Мессии раздает автографы ничего не подозревающим болельщикам. Иранец Реза Парастеш вызывает у горожан большой ажиотаж, пишет Life.
Подчеркивается, что двойника отличить очень сложно, так как он "поразительно похож" на звезду "Барселоны.
По данным издания, футбольные фанаты не дают прохода копии Месси, прося у него автографы и фотографируясь с "кумиром". Из-за прогулки Парастеша по российской столице пришлось перекрыть ряд улиц. Полиции пришлось успокаивать болельщиков, столпившихся за автографом.
В результате двойнику Мессии пришлось прибегнуть к помощи сотрудников Росгвардии, чтобы дойти до пункта назначения.
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