Фото: vk.com/kovcheg_brn
Волонтеры организации помощи диким животным "Ноев ковчег" вместе с сотрудниками ветклиники, где отмывали лебедей, угодивших в масляные отходы, готовятся отпустить птиц на волю. Об этом говорится в паблике организации во "ВКонтакте".
В воскресенье, 17 июня, птиц отвезут на одно из удаленных и тихих озер в Кислухинском заказнике, а затем выпустят на волю.
Перед тем, как выпустить лебедей, у всех птиц взяли анализы. Их результаты показали, что лебеди чувствуют себя хорошо.
Волонтеры отмечают, что в мероприятии по выпусканию лебедей на волю может принять участие любой желающий. Главное условие — "свой автомобиль 4WD".
Напомним, что ранее по факту попадания лебедей в маслянистую жидкость прокуратура Павловского района Алтайского края организовала проверку.
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