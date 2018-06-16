Фото: life.ru
Портал Life опубликовал снимки и видео с места крушения легкомоторного самолета Як-52 в Алтайском крае.
Напомним, воздушное судно разбилось днем в субботу, 16 июня, в 10 километрах от Новоалтайска. В результате произошедшего погибли два человека.
В опубликованном ролике видно, что упавший самолет еще горит.
По данным издания, самолет совершал плановый полет. Уже установлена личность одной жертвы — это Д. Колбин. Согласно предварительной информации, именно он находился за штурвалом. Личность второго погибшего устанавливается.
Сообщается, что разбившийся самолет принадлежит С. Кузнецову 1968 года рождения.
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