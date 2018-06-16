Фото: lostarmour.info
Американские вертолеты UH-60 Black Hawks, которые Штаты начали поставлять ВС Афганистана на замену российским Ми-17, являются менее эффективными и более сложными в обслуживании, нежели вертолеты России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Drive и доклад офиса генерального инспектора Минобороны США.
В докладе говорится, что переход от российских к американским вертолетам "создает ряд сложностей, которые пока не удалось решить". Также отмечается, что грузоподъемность американских Black Hawk намного меньше и "нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17".
Кроме этого, UH-60 не могут летать на больших высотах в отличии от Ми-17, и поэтому не могут быть использованы "в отдаленных регионах Афганистана", сказано в докладе офиса гендиректора.
Портал пишет, что доклад "вызывает обеспокоенность тем, что это может ограничить возможности Афганистана проводить операции в стране, если не будут принять меры для прекращения снижения эффективности".
Агентство пишет, что, согласно данным на декабрь прошлого года, у Афганистана было восемь вертолетов UH-60A+. Всего Штаты намерены поставить порядка 160 UH-60 Black Hawks.
Комментарии