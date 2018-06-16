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Неизвестные ранее снимки The Beatles нашли в доме японского фотографа

, ИА "Амител"
Фотографии были сделаны во время гастролей The Beatles в Японии летом 1966 года

Фото: wallpaper-gallery.net

В доме фотографа из Японии Кацудзи Абэ, который скончался свыше десяти лет назад, его сын нашел ранее не публиковавшиеся фотографии The Beatles. Об этом пишет РБК, ссылаясь на японскую гостелекомпанию NHK.

Снимки были сделаны во время гастролей The Beatles в Японии летом 1966 года. Из всей подборки ранее был опубликован лишь один снимок.

Сын фотографа отметил, что нашел конверт с негативами, который был подписан рукой его отца. "Я не мог поверить в это", — приводит издание его слова. Находку, которая была сделана в апреле этого года, оценивал эксперт Тору Оомура. Он назвал снимки "потрясающими", отметив, что "из 60 обнаруженных снимков лишь один, из аэропорта Ханэда, был опубликован".

2 июля 1966 года The Beatles давали завершающий концерт в Японии. Аудиозаписей того концерта не осталось, а снимки этого дня считаются крайне редкими.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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