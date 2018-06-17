Фото: echo24.cz
Водитель такси не справился с управлением и протаранил толпу пешеходов на тротуаре рядом с Гостиным двором в центре Москвы. Таксист задержан, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По предварительным данным, причина ДТП — не справился с управлением. Водителя задержали и доставили в территориальный отдел полиции. "Проводится проверка", — добавили в ведомстве.
Обстоятельства и причины ДТП, а также состояние пострадавших уточняется.
В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили о восьми пострадавших.
По словам собеседника агентства, на место аварии в течении семи минут прибыла скорая. На данный момент известно о восьми пострадавших, семеро из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что всех пострадавших доставили в столичные больницы для проведения диагностики и оказания медпомощи.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что после ДТП в больницы были доставлены трое иностранцев, из которых двое являются гражданами Мексики, а один — Украины, и две россиянки.
Согласно информации Центра организации дорожного движения, наехавший на пешеходов таксист является гражданином Киргизии.
Он работал в таксомоторной компании "Чекпоинт". Разрешение на осуществление перевозок у него действует до октября 2022 года. После ДТП был перекрыт участок улицы Ильинка, а поврежденную машину эвакуировали с проезжей части.
Комментарии