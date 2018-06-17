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Участники Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители правительства, бизнеса и профсоюзов, не пришли к единому мнению о проекте повышения пенсионного возраста. Об этом пишет РБК со ссылкой на утвержденный на заседании проект решения комиссии.
Уточняется, что бизнес поддерживает инициативу лишь в том случае, если будут предоставлены расчеты и статистика, которые легли в основу законопроекта. Профсоюзы инициативу правительства не поддержали.
По словам главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, профсоюзная сторона предлагает повысить женщинам возраст выхода на пенсию на пять лет. При этом он отметил, что профсоюзы "в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру".
Шмаков назвал пенсионный вопрос комплексным, в котором необходимо учитывать все, включая рост зарплаты. "Не будет никакого смысла всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика", — добавил он.
Напомним, ранее кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поднять планку выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщины. Правительство одобрило документ 14 июня. Предполагается, что пенсионный возраст начнет повышаться со следующего года. На данный момент мужчины выходят на пенсию с 60 лет, а женщины — с 55.
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