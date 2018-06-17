Фото: 22.mchs.gov.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Як-52 недалеко от Новоалтайска. Об этом говорится в сообщении на канале ведомства в мессенджере ТамТам.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности".
Также следователи подтвердили гибель двух людей — пилота и пассажира воздушного судна. В произошедшем разбираются сотрудники СКР и криминалисты.
Напомним, днем в субботу, 16 июня, в 10 километрах от Новоалтайска разбился легкомоторный самолет. Информацию о крушении подтвердили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что падение Як-52 произошло в 500 метрах от вертолетной площадки "Гелион".
По данным ГУ МЧС РФ, после падения самолет загорелся. На место для его тушения прибыло 32 человека и 12 единиц техники.
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