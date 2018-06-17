Фото: facebook.com
Футбольные фанаты из Швейцарии случайно попали в Донбасс, направляясь на матч своей команды на ЧМ-2018 в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу украинского волонтера Анны Домбровской.
Активистка добавила, что болельщики ехали на машине в Ростов-на-Дону на матч Бразилия — Швейцария, и во время движения навигатор проложил им путь через Донецк. В результате швейцарцы чуть не попали на передовую в зоне проведения боевых действий.
Домбровская отмечает, что ей "пришлось вспомнить английский", чтобы помочь гостям из Европы покинуть опасную зону и найти другой путь в Ростов-на-Дону.
Напомним, военная операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась на Украине в апреле 2014 года.
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