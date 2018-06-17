Фото: barnaul.org
Уровень воды в реке Обь в Барнауле за сутки увеличился на пять сантиметров. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра Алтайского края.
Уточняется, что на данный момент уровень воды в Оби поднялся до отметки 555 сантиметров. При этом критическим значением является 540 сантиметров.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что, согласно данным на 21:00 субботы, 16 июня, в микрорайоне Затон остаются подтопленными 14 приусадебных участков.
Местная администрация каждый день проводит мониторинг территории и состояния автомобильных дорог, а также информирует население о паводковой обстановке.
"Всего задействовано: 60 человек, 18 единиц техники, из них от МЧС: 36 человек, 9 единиц техники", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне микрорайон посетил глава Барнаула Сергей Дугин. Он проверил организацию круглосуточного дежурства спасателями и специалистами территориального управления микрорайона, а также побеседовал с затонцами.
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