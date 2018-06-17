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Украинские силовики в Донбассе применили комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Донецкое агентство новостей и главу пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова.
Он уточнил, что силовики вновь обстреляли населенный пункт Зайцево. При этом военные Украины провели "испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", добавил Безсонов.
По его словам, в результате обстрела была ранена 81-летняя мирная жительница.
Агентство пишет, что "Рембасс-2" была принята на вооружение в Штатах в конце 1990-х годов.
Система позволяет быстро и надежно обнаруживать скрытно передвигающийся объект, а также определять его положение. Комплекс позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 метров, а вооружение и военную технику — до 350 метров.
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