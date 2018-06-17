Фото: vm.ru
Россия успешно запустила навигационный спутник "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала в 00:46 воскресенья, 17 июня. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника. Затем разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
Спутник "Глонасс-М", который запустил боевой расчет Космических войск ВКС, в расчетное время был выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.
Подчеркивается, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально.
Комментарии