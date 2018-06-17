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Виктор Томенко и Сергей Дугин поздравили алтайских медиков с праздником

, ИА "Амител"
Главы региона и города пожелали медработникам успехов, здоровья, а также поблагодарили их за работу

Фото: comunidadeculturaearte.com

17 июня в России отмечается День медицинского работника. Поздравления работникам данной профессии направили врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, а также глава Барнаула Сергей Дугин

Врио главы региона отметил, что в медицину не приходя случайные люди, а основными принципами профессии являются "сострадание, милосердие, гуманизм".

"Сегодня система здравоохранения региона стоит на новой ступени развития. Мы переживаем времена преобразований, которые требуют от всей медицинской общественности кропотливой работы над решением масштабных задач. Врачи ежедневно выполняют свою высокую миссию: заботятся о самом ценном, что есть у человека, — его здоровье. Благодаря вашему профессионализму, невероятным усилиям, личной ответственности и гражданской чести наше здравоохранение находится на достаточно высоком уровне и оказывает качественную помощь населению, сочетая новейшие достижения в области медицины с искренним беспокойством за здоровье каждого пациента", — приводит пресс-служба правительства слова Томенко.

Он пожелал медикам успехов в нелегкой работе, здоровья и благополучия, а также чтобы "ваши забота и теплота всегда отзывались в сердцах пациентов и возвращались к вам, согревая в любой жизненной ситуации".

Дугин также отметил, что забота о здоровье людей является "одной из самых гуманных и ответственных миссий", требующая глубоких профессиональных знаний, повышенного чувства долга, терпения, и милосердия.

"Наука идет вперед, появляются новые медицинские технологии, лекарства, методы лечения. Но ничто не заменит доброты, сострадания, внимательного отношения к пациентам, врачебной интуиции. Благодаря вашему высокому профессионализму, душевной щедрости тысячи людей обретают надежду на выздоровление, возможность жить без болезней", — цитирует его пресс-служба мэрии.

В завершении Дугин поблагодарил медицинских работников за заботу, терпение и преданность делу, а также пожелал им удачи, здоровья, благополучия, счастья и профессиональных успехов.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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