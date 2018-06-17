Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула рассказали о канализации, которая на протяжении двух месяцев стекает в реку Пивоварка. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Местные жители рассказывают, что канализация течет от дома по улице Строительная 2-я, 56, затем нечистоты попадают на улицу Путейскую, а после этого в реку.
В сообщении подчеркивается, что люди обращались с просьбой разрешить проблему в спецслужбы и городскую администрацию, однако ничего не изменилось. "Управляющая компания ничего делать не собирается", — подчеркивает автор сообщения.
Также сообщается, что из-за нечистот на улице тяжело дышать. "Окна открыть невозможно, дышать нечем", — гласит текст записи.
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