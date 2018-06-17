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Сбивший людей в Москве таксист заявил, что перепутал педали

, ИА "Амител"
Также он отметил, что провел за рулем 20 часов без сна

Фото: vm.ru

Таксист, протаранивший в Москве толпу пешеходов, рассказал, что находился за рулем без сна порядка 20 часов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по российской столице.

По словам водителя, перед инцидентом он провел за рулем порядка 20 часов. 

Ранее источник агентства сообщил, что водитель, по его словам, уснул, так как работал всю ночью. Попытку покинуть место ДТП он объяснил испугом.

Водитель такси рассказал, что хотел пропустить на дороге человека, но перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. В ответ на вопрос, почему он совершил попытку сбежать с места ДТП, таксист ответил: "Испугался... [подумал, что] убьют сейчас, сколько там людей было". Также мужчина подчеркнул, что не пил алкоголь перед работой.

Таксист заявил, что сожалеет об инциденте. По словам водителя, до клиента ему оставалось проехать 100 метров, а затем он собирался отправиться домой спать. Мужчина добавил, что водительские права у него с 2013 года, а в столице работает в течение месяца.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером на Ильинке. Таксист выехал на тротуар и сбил несколько человек. Его задержали и доставили в полицейский отдел. По факту произошедшего возбуждено дело.

Согласно последней информации, в результате инцидента пострадали восемь человек, пятеро из них — два гражданина Мексики, украинец и две россиянки — были госпитализированы. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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