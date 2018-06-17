Фото: biwork.ru
Велосипедный арт-объект появился на улице Бийска, рядом с одним из торговых центров. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на "Бийский рабочий".
Уточняется, что он представляет из себя большой металлический декоративный велосипед, который также можно использовать как велопарковку для настоящего транспорта.
Издание отмечает, что теперь бийчанам будет более комфортно и безопасно оставлять велосипеды и идти за покупками. При этом, отмечается в тексте, городская молодежь обычно катается за пределами Бийска — в лесу или по трассе.
Из излюбленных мест катания на велосипеде в черте города называются велодорожки за спортивным комплексом "Заря" и на отремонтированном Петровском бульваре.
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