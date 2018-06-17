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Европа начала осознавать, что нельзя рассчитывать только на Соединенные Штаты в вопросах защиты от "ряда вызовов, включая Россию". Такое заявление сделал глава Латвии Раймонд Вейонис, пишет РИА Новости, ссылаясь на интернет-портал TVnet.
Он отметил, что перед НАТО стоит ряд угроз, в том числе нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии и Северной Африке, а также растущее влияние Китая. Вейонис считает, что одним из вызовов является также "демонстрирующая свои мускулы" Россия.
Кроме этого, латвийский лидер добавил, что единство Запада находится под угрозой. Он призвал укреплять "мягкую безопасность", включая борьбу с гибридными угрозами.
Ранее эксперт США по внешней политике Тед Гален Карпентер выразил мнение, что Вашингтон и НАТО продолжают настраивать Москву против себя. Он напомнил, что недавно Норвегия попросила удвоить контингент войск США на своей территории, чтобы разместить вооруженные силы ближе к российской границе.
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