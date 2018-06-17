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Жителей Барнаула предупреждают о грядущем перекрытии движения по трем улицам города. Причиной этого является ремонт тепловых сетей, пишет пресс-служба мэрии.
Уточняется, что движение будет ограничено по улицам Северо-Западной и Попова с понедельника, 18 июня, и до 18 августа, а по улице Смирнова — с 23 по 26 июня.
Транспорт не сможет ездить по следующим адресам:
- по улице Северо-Западной в районе жилых домов №35, 39, с ограничением движения транспорта по одной полосе проезжей части нечетной стороны улицы Северо-Западной (с 8:00 18 июня до 20:00 18 августа);
- по улице Северо-Западной в районе жилых домов №61, 63, с ограничением движения транспорта: по одной полосе проезжей части нечетной стороны улицы Северо-Западной (с 8:00 18 июня до 20:00 18 августа); по всей ширине проезжей части улицы Смирнова (с 8:00 23 июня до 20:00 26 июня);
- по улице Северо-Западной в районе жилых домов №79, 89а, с ограничением движения транспорта по одной полосе проезжей части нечетной стороны улицы Северо-Западной (с 8:00 18 июня до 20:00 18 августа);
- по улице Попова в районе жилых домов №6, 10/2 по внутриквартальному проезду, с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части (с 8:00 18 июня до 20:00 18 августа).
Водителей просят быть внимательнее при проезде этих участков и выбирать заранее пути объезда.
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