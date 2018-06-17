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Киевские полицейские задержали почти 60 человек, вышедших рано утром на улицы, чтобы помешать проведению акции ЛГБТ-сообщества "Марш равенства". Об этом пишет "Интерфакс".
В пресс-службе полиции Украины рассказали, что более 150 человек вышли на перекресток улицы Владимирская и бульвара Тараса Шевченко, перекрыв дорогу на маршруте движения гей-парада.
Полицейские сначала вступили с националистами в диалог, но те отказались освободить проход. В целях избежания провокаций и возможных столкновений, правоохранители оттеснили их с дороги. При этом ряд мужчин, которые сопротивлялись и применяли газовые баллончики, были задержаны.
По данным полиции, задержали 56 человек. Сейчас пятерым полицейским оказывают медпомощь.
Также сообщается, что рядом с гостиницей "Опера" уже происходят столкновения между националистами и участниками "Марша равенства".
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