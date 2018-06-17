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Госдеп обвинил Москву в запугивании миссии ОБСЕ стрельбой в Донбассе

, ИА "Амител"
При этом представитель Госдепа не привела доказательств, что участники инцидента как-то связаны с РФ

Фото: cdn.news-front.info

Официальный представитель американского Госдепа Хезер Науэрт бездоказательно обвинила РФ в предупредительной стрельбе рядом с селом Пикузы в Донбассе, возле которого работала миссия ОБСЕ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Науэрт ретвитнула в своем официальном аккаунте отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, где было сказано, что шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами 14 июня в районе села Пикузы в 23 километрах от Мариуполя. В отчете говорится, что наблюдатели вышли из авто, чтобы рассмотреть следы, вероятно, от БМП, а затем услышали выстрелы в воздух. После этого они увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова. СММ пишет, что это были предупредительные выстрелы.

Науэрт написала, что сотрудникам СММ ОБСЕ угрожали якобы подчиненные России военные. "Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц. Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — цитирует агентство ее сообщение.

При этом представитель Госдепа не представила никаких доказательств того, что военные действительно как-то связаны с РФ.

В то же время Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее представители самопровозглашенной ЛНР критиковали СММ за неточности в отчетах за 14 и 15 июня, однако не касались напрямую эпизода, о котором говорила Науэрт.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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