Фото: vk.com
Неизвестные открыли огонь из пневматического оружия по двум девушкам в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 16 июня, в районе дома по улице Солнечная поляна, 105. По словам горожан, девушки сидели на лавочке во дворе, как внезапно кто-то начал стрелять в них из окон. Две девушки получили ранения в лицо. На опубликованных снимках видны следы от повреждений на шее у одной девушки, и на щеке у другой.
Подписчица сообщества рассказала, что в полицию было написано заявление.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
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