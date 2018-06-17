Фото: vk.com/officesport
Чемпионат по офисным видам спорта пройдет в Барнауле 24 июня. Об этом сообщается в группе мероприятия во "ВКонтакте".
Соревнования пройдут на территории парка-отеля "Чайка". Подчеркивается, что в чемпионате уже намерены участвовать десять команд, представляющих самые крупные корпорации. Они будут состязаться в таких видах спорта, как эстафета до кулера, гонки на офисных креслах, бумажный баскетбол с корзиной для мусора, а также офисные футбол, гольф и боулинг.
Целью мероприятий является популяризация здорового образа жизни. Дисциплины чемпионата основаны на повседневных занятиях офисных сотрудников. Организаторы обещают ввести в этом году новые задания.
Для участия в соревнованиях нужно собрать коллег в команду и подать заявку в группе мероприятия. Подчеркивается, что основными требованиями к участникам являются наличие здорового чувства юмора и готовность к экспериментам.
Соревнования пройдут с 10:00 до 14:00.
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