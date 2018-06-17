Фото: youtube.com
В Казахстане с рельсов сошел пассажирский поезд. Инцидент произошел на юге страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова.
Он отметил, что в результате инцидента пострадали несколько человек, есть погибший.
"Сейчас открывается горячая линия, будут работать психологи", — заявил Иманкулов.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как пассажиры выбираются из вагонов, которые лежат на боку, через разбитые окна.
Очевидцы уточнили, что с рельсов сошел поезд, ехавший из Астаны в Алма-Ату.
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