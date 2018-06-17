Фото: huffingtonpost.com
Глава немецкого внешнеполитического ведомства, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с канцлером Ангелой Меркель. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Welt am Sonntag.
"Я больше не могу работать с этой женщиной", — цитирует газета слова политика.
Издание пишет, что Зеехофер 14 июня на совещании с членами правительства ХСС произнес данную фразу два раза. На последующем заседании всех представителей партии Зеехофер этого уже не говорил.
Агентство пишет, что конфликт в Бундестаге между партиями ХСС и "Христианско-демократическим союзом" (ХДС) Меркель продолжает обостряться. По данным СМИ, сейчас отношения между партиями пропитаны "недоверием и взаимными обвинениями".
Причиной конфликта стала миграционная политика Меркель. Глава ХСС требует, чтобы пограничники не пускали в страну беженцев, которые уже зарегистрированы в какой-либо стране Евросоюза. По мнению немецкого канцлера, это противоречит европейским нормам предоставления убежища.
СМИ считают, что разногласия между политиками могут привести к развалу правительственной коалиции Меркель.
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