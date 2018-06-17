Фото: vk.com/mass54
Спасателям МАСС в Новосибирске пришлось выполнять необычную операцию: освобождать прикованных друг к другу наручниками молодых парня и девушку. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 16 июня, вечером в Кировском районе города. Двое молодых людей — 21-летний парень и 20-летняя девушка — ради забавы пристегнулись наручниками, однако они потеряли ключ, поэтому не смогли снять стальные браслеты.
"Помощь оказана молодому человеку 1997 года рождения и девушке 1999 года рождения. Наручники сняты", — цитирует портал сообщение спасателей.
Подчеркивается, что операция по освобождению молодых людей от оков длилась порядка 20 минут.
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