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Алтайские синоптики прогнозируют дождь, грозу и +10 градусов в регионе в понедельник, 18 июня. Об этом гласят данные краевого Гидрометцентра.
Так, ночью в регионе будет от 15 до 20 градусов тепла, а в предгорьях +10...+15 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем потеплеет до +28...+33 градусов, погода останется неизменной, возможны дожди и грозы.
В Барнауле ночью температура воздуха составит +15...+17 градусов, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +29...+31, в конце дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер в этот день будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Днем в краевой столице возможно усиление до 5-10 метров, а в регионе на протяжении всех суток ожидаются порывы до 15 м/с.
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