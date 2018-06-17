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Причиной схода пассажирского поезда Астана — Алма-Ата в воскресенье, 17 июня, с рельсов на юге Казахстана стало экстренное торможение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию (МИР) республики.
В ведомстве добавили, что ЧП произошло после того, как машинист "увидел искривление пути и применил экстренное торможение". При комитете транспорта МИР создали спецкомиссию,которая займется расследованием произошедшего.
Пассажиров сошедшего с рельсов состава отправили на ближайшую станцию на другом поезде, добавил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Он уточнил, что шесть пассажирских вагонов сошли с рельсов в 13:25 по местному времени в Шуском районе на 1500-м км перегона Шыганак — Шу, из них три вагона опрокинулись.
По словам представителя МВД, в результате ЧП пострадали четверо, один из них погиб, личности устанавливаются. На месте работают спасатели, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, скорая помощь.
В департаменте по ЧС Жамбылской области в связи с ЧП организовали горячую линию.
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