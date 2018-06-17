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Онлайн-петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали более миллиона человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Change.org.
Сообщается, что петиция адресована главе российского государства, премьер-министру и Федеральному Собранию. Автором петиции стало Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России". Решение о создании документа было принято в виду того, что в большинстве регионов страны люди не доживают до заявленных реформой лет.
"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин", — говорится в пояснении к петиции.
Также в инициативе отмечает, что причина дефицита Пенсионного фонда РФ заключается не в соотношении пенсионеров и рабочих, а в том, что из-за теневой оплаты труда регулярные отчисления поступают лишь на 43,5 миллиона работников. "Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 триллионов рублей ежегодно, из-за чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 триллиона рублей", — сказано в тексте петиции.
По словам авторов петиции, при сохранении текущих сроков вывода на пенсию и при полной легальной занятости трудоспособного населения дефицита в ПФР сейчас бы не было, а размер пенсии составлял свыше 13 тысяч рублей.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что благодаря повышению пенсионного возраста пенси у вышедших на нее граждан уже с 2019 года повысится до 12 тысяч рублей.
Ранее кабмин объявил о выбранном варианте пенсионной реформы. В правительстве одобрили самый "жесткий" подход к данному вопросу: согласно варианту, с 2019 года пенсионный возраст начнут ежегодно повышать, в результате чего к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 2034 году — в 63 года.
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