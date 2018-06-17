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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала причину неявки множества зрителей на игру между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Об этом пишет Life.
Представитель федерации отметил, что ситуация была связана с неявкой на матч зрителей с забронированными билетами от всех клиентских групп ФИФА — спонсоров и партнеров.
При этом он отметил, что у владельцев билетов не было проблем при посещении матча 15 июня.
Издание напоминает, что матч, который состоялся в минувшую пятницу, завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. На стадионе собралось всего 27 тысяч 15 фанатов, при этом билетов было продано свыше 32 тысяч.
На пустые трибуны обратили внимание болельщики. После этого оргкомитет мундиаля пообещал обратиться к ФИФА с просьбой разобраться с низкой посещаемостью.
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