Фото: audit.gov.ru
Российский вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Итоги недели" на НТВ заявила, что власти вскоре собираются предложить механизм по обелению "серых" зарплат, пишет РИА Новости.
По ее словам, подобный механизм будет предложен на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года. "Я думаю, <...> мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике", — цитирует агентство ее слова.
Также, комментируя вопрос "серой" заработной платы, вице-премьер назвала его "сложной темой".
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