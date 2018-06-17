Фото: youtube.com
Минобороны опубликовало на своем канале на YouTube ролик, на котором запечатлено испытание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Запуск ракеты происходил в рамках учений Восточного военного округа, пишет РИА Новости.
В опубликованной записи видно размещение "Искандера" на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение и сам запуск.
Агентство пишет, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, он может поражать малоразмерные цели, включая ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию и самолеты и вертолеты на аэродромах.
"Искандер" разработали в коломенском КБ машиностроения, впервые он был представлен в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС.
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