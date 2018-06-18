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Вторая волна отключений горячей воды стартует в Барнауле в понедельник, 18 июня. Без горячего водоснабжения остаются горожане, проживающие в контуре ТЭЦ-2.
Сначала энергетики проведут гидравлические испытания, а затем, с 28 июня по 11 июля, будет проходить ремонтная кампания.
Напомним, что в контур ТЭЦ попадают:
- дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- в центральной части Барнаула горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и переулка Трудового.
Напомним, отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-3 длилось в Барнауле с 14 мая до 6 июня. Кому-то во время первой волны горячую воду вернули раньше, однако были и дома, которые получили ресурс позже обозначенного срока.
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